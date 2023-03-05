05 марта 2023
04 марта 2023

Подросток из ХМАО устроил ДТП с пострадавшими и сбежал

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В Кондинском районе подросток устроил аварию и сбежал Фото:

В Кондинском районе 17-летний подросток за рулем «ВАЗ» устроил ДТП, а после этого сбежал. Вместе с ним из-за аварии получили травмы еще три подростка, находившихся в машине. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

«17-летний юноша, управляя автомобилем „ВАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего не справился с управлением автотранспорта и совершил наезд на снежный вал справа с последующим наездом на снежный вал слева. Отметим, что в нарушение ПДД „горе-водитель“ покинул место автоаварии. В последующем разыскан сотрудниками Госавтоинспекции», — сказано в сообщении.

Подростка нашли и выписали собственнику автомобиля штраф в 30 тысяч рублей. На самого подростка завели два административных дела.

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В Кондинском районе 17-летний подросток за рулем «ВАЗ» устроил ДТП, а после этого сбежал. Вместе с ним из-за аварии получили травмы еще три подростка, находившихся в машине. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. «17-летний юноша, управляя автомобилем „ВАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего не справился с управлением автотранспорта и совершил наезд на снежный вал справа с последующим наездом на снежный вал слева. Отметим, что в нарушение ПДД „горе-водитель“ покинул место автоаварии. В последующем разыскан сотрудниками Госавтоинспекции», — сказано в сообщении. Подростка нашли и выписали собственнику автомобиля штраф в 30 тысяч рублей. На самого подростка завели два административных дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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