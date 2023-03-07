В приюте в Ленинградской области сгорели 38 кошек и 15 собак. Видео

07 марта 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

В Ленинградской области сгорел приют для животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU В деревне Мучихино Ленинградской области сгорел приют для животных. Во время пожара погибли 38 кошек и 15 собак. О происшествии рассказала хозяйка приюта. «Еще 36 собак остались без крова над головой, без еды! Пять собак в панике бегают по полям рядом с поселком! Десять собак сейчас на время вывозят неравнодушные люди на пустой участок в вагончик!», — рассказала хозяйка приюта. Ее цитируют «Невские новости». В пожаре погибло много больных животных, которым требовалась помощь, на следующий день к ним должен был прийти ветеринар. На Урале открыли бесплатный ветеринарный центр, где помогают как домашним, так и бездомным животным. Центр «Поводог» находится в Краснотурьинске, там животных будут бесплатно стерилизовать и вакцинировать.

В деревне Мучихино Ленинградской области сгорел приют для животных. Во время пожара погибли 38 кошек и 15 собак. О происшествии рассказала хозяйка приюта. «Еще 36 собак остались без крова над головой, без еды! Пять собак в панике бегают по полям рядом с поселком! Десять собак сейчас на время вывозят неравнодушные люди на пустой участок в вагончик!», — рассказала хозяйка приюта. Ее цитируют «Невские новости». В пожаре погибло много больных животных, которым требовалась помощь, на следующий день к ним должен был прийти ветеринар. На Урале открыли бесплатный ветеринарный центр, где помогают как домашним, так и бездомным животным. Центр «Поводог» находится в Краснотурьинске, там животных будут бесплатно стерилизовать и вакцинировать.