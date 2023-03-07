В деревне Мучихино Ленинградской области сгорел приют для животных. Во время пожара погибли 38 кошек и 15 собак. О происшествии рассказала хозяйка приюта.
«Еще 36 собак остались без крова над головой, без еды! Пять собак в панике бегают по полям рядом с поселком! Десять собак сейчас на время вывозят неравнодушные люди на пустой участок в вагончик!», — рассказала хозяйка приюта. Ее цитируют «Невские новости». В пожаре погибло много больных животных, которым требовалась помощь, на следующий день к ним должен был прийти ветеринар.
На Урале открыли бесплатный ветеринарный центр, где помогают как домашним, так и бездомным животным. Центр «Поводог» находится в Краснотурьинске, там животных будут бесплатно стерилизовать и вакцинировать.
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В деревне Мучихино Ленинградской области сгорел приют для животных. Во время пожара погибли 38 кошек и 15 собак. О происшествии рассказала хозяйка приюта. «Еще 36 собак остались без крова над головой, без еды! Пять собак в панике бегают по полям рядом с поселком! Десять собак сейчас на время вывозят неравнодушные люди на пустой участок в вагончик!», — рассказала хозяйка приюта. Ее цитируют «Невские новости». В пожаре погибло много больных животных, которым требовалась помощь, на следующий день к ним должен был прийти ветеринар. На Урале открыли бесплатный ветеринарный центр, где помогают как домашним, так и бездомным животным. Центр «Поводог» находится в Краснотурьинске, там животных будут бесплатно стерилизовать и вакцинировать.