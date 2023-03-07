07 марта 2023

Песков назвал фейком статью NYT о подрыве «Северных потоков»

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков высказался о заявлениях в СМИ по поводу подрыва газопровода Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком информацию американской газеты The New York Times о том, что к терактам на «Северных потоках» имеют отношение «проукраинские группировки». Об этом сообщает РИА Новости. До этого лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял о причастности США к произошедшему.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком информацию американской газеты The New York Times о том, что к терактам на «Северных потоках» имеют отношение «проукраинские группировки». Об этом сообщает РИА Новости. До этого лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял о причастности США к произошедшему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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