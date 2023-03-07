Песков назвал фейком статью NYT о подрыве «Северных потоков»

Дмитрий Песков высказался о заявлениях в СМИ по поводу подрыва газопровода
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком информацию американской газеты The New York Times о том, что к терактам на «Северных потоках» имеют отношение «проукраинские группировки». Об этом сообщает РИА Новости. До этого лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял о причастности США к произошедшему.
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