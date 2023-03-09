Россия проведет военные учения с неожиданными партнерами

Минобороны РФ анонсировало военные учения с Монголией и Лаосом

Военные РФ будут отрабатывать приемы современного боя на учениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия проведет в этом году военные учения «Ларос-2023» с Лаосом и учения «Селенга-2023» с Монголией. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В Приморье завершилась планирующая конференция с участием представителей командования Восточного военного округа (ВВО) и минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по организации и проведению предстоящего совместного российско-лаосского военного учения „Ларос-2023“», — заявили в Минобороны РФ .

Представители России и Лаоса согласовали тему, замысел, сроки, районе учений, а также обсудили тыловое и медицинское обеспечение. В Минобороны РФ рассчитывают, что учения «Ларос-2023» помогут укрепить сотрудничество двух стран.

Делегация РФ также встретилась в Бурятии с военными из Монголии, рассказали в Минобороны . Стороны обсудили запланированные учения «Селенга-2023». Подобные учения ежегодно проводятся для отработки приемов современного боя.

В прошлом году Россия уже проводила учения с Лаосом. Также в 2022 году в Монголии прошли учения «Селенга» с Россией, передает RT.