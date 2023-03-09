Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко утвердил смертную казнь для чиновников и военнослужащих Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении смертной казни для чиновников, совершивших государственную измену. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».

«За измену государству, совершенную должностным лицом, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в тексте закона. Отмечается, что помимо чиновников под наказание подпадают и военнослужащие.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении смертной казни для чиновников, совершивших государственную измену. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого». «За измену государству, совершенную должностным лицом, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в тексте закона. Отмечается, что помимо чиновников под наказание подпадают и военнослужащие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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