Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников

Александр Лукашенко утвердил смертную казнь для чиновников и военнослужащих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении смертной казни для чиновников, совершивших государственную измену. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».
«За измену государству, совершенную должностным лицом, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в тексте закона. Отмечается, что помимо чиновников под наказание подпадают и военнослужащие.
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