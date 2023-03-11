Медведев в ответ на идеи Зеленского придумал новое название для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская конференция партии
Дмитрий Медведев предложил свой вариант переименования Украины Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил альтернативное название для Украины на немецком языке. Таким образом он отреагировал на поручение президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России в Московию.

«Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich [дословно: свинский бандера-рейх]. Exakt!», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России в Московию. Соответствующая петиция набрала 25 тысяч подписей. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на данное поручение и заявила, что таким образом президент подтверждает свою антироссийскую политику.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил альтернативное название для Украины на немецком языке. Таким образом он отреагировал на поручение президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России в Московию. «Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich [дословно: свинский бандера-рейх]. Exakt!», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России в Московию. Соответствующая петиция набрала 25 тысяч подписей. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на данное поручение и заявила, что таким образом президент подтверждает свою антироссийскую политику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...