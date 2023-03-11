Захарова разоблачила планы Зеленского по созданию «анти-России»

Владимир Зеленский вновь доказывает свою антироссийскую позицию, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попытки президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию это очередное подтверждение его антироссийской политики. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Зеленский] каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины „анти-России“», — написала она в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию своему премьер-министру Денису Шмыгалю. Соответствующая петиция была внесена в прошлом году на сайт президента и сейчас она набрала 25 тысяч подписей. После этого Зеленский был вынужден ее рассмотреть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что России и Украине придется искать подходы к двусторонним отношениям, передает телеканал 360. Также сообщалось, что РФ созовет заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии, сообщает «Национальная служба новостей».