Захарова разоблачила планы Зеленского по созданию «анти-России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Владимир Зеленский вновь доказывает свою антироссийскую позицию, заявила Мария Захарова Фото:

Попытки президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию это очередное подтверждение его антироссийской политики. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Зеленский] каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины „анти-России“», — написала она в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию своему премьер-министру Денису Шмыгалю. Соответствующая петиция была внесена в прошлом году на сайт президента и сейчас она набрала 25 тысяч подписей. После этого Зеленский был вынужден ее рассмотреть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что России и Украине придется искать подходы к двусторонним отношениям, передает телеканал 360. Также сообщалось, что РФ созовет заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии, сообщает «Национальная служба новостей».

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Попытки президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию это очередное подтверждение его антироссийской политики. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «[Зеленский] каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины „анти-России“», — написала она в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию своему премьер-министру Денису Шмыгалю. Соответствующая петиция была внесена в прошлом году на сайт президента и сейчас она набрала 25 тысяч подписей. После этого Зеленский был вынужден ее рассмотреть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что России и Украине придется искать подходы к двусторонним отношениям, передает телеканал 360. Также сообщалось, что РФ созовет заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...