Зеленский собрался переименовать Россию

Вопросом переименования России в Московию активно занялся президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна.ua». Он поручил проработать этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю после того, как петиция о переименовании набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.
«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки. Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», — приводит слова Зеленского издание. Уточняется, что петиция была внесена на сайт президента Украины в конце ноября прошлого года. За это время российские политики негативно высказывались об идее Владимира Зеленского переименовать Россию.
В ходе конфликта России с Украиной Владимир Зеленский неоднократно высказывался о названии России, а также ее территориальной целостности. К примеру, он неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. 24 февраля он заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся предпринять шаги по захвату Крыма.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!