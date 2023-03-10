Зеленский собрался переименовать Россию

Страна.ua: Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России

11 марта 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопросом переименования России в Московию активно занялся президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна.ua». Он поручил проработать этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю после того, как петиция о переименовании набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов. «Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки. Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», — приводит слова Зеленского издание. Уточняется, что петиция была внесена на сайт президента Украины в конце ноября прошлого года. За это время российские политики негативно высказывались об идее Владимира Зеленского переименовать Россию. В ходе конфликта России с Украиной Владимир Зеленский неоднократно высказывался о названии России, а также ее территориальной целостности. К примеру, он неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. 24 февраля он заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся предпринять шаги по захвату Крыма.

Вопросом переименования России в Московию активно занялся президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна.ua». Он поручил проработать этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю после того, как петиция о переименовании набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов. «Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки. Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», — приводит слова Зеленского издание. Уточняется, что петиция была внесена на сайт президента Украины в конце ноября прошлого года. За это время российские политики негативно высказывались об идее Владимира Зеленского переименовать Россию. В ходе конфликта России с Украиной Владимир Зеленский неоднократно высказывался о названии России, а также ее территориальной целостности. К примеру, он неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. 24 февраля он заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся предпринять шаги по захвату Крыма.