Военный дипломат: инструкторы НАТО начали обучать ВСУ тактике городских боев

14 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Тактика городских боев сильно отличается от стандартных военных действий, отметил военный дипломат Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бойцов ВСУ начали обучать ведению городских боев в рамках учения НАТО «Орион-2023» во Франции. Киев заинтересован в этом, так как не имеет опыта в данном виде столкновений. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Среди солдат на обучении НАТО ведению городских боев находятся военнослужащие ВСУ. Эта тактика сейчас оказалась востребована, потому что Украина представляет собой страну, насыщенную населенными пунктами. Например, сейчас идут активные бои в Бахмуте (Артемовске). Там дополнительная сложность, что это не просто город, а населенный пункт, вокруг которого множество других, за каждый из которых идут ожесточенные бои. Они [ВСУ] не готовились к ведению городских боев. Их отправили туда на обучение по аналогии с обучением пользования иностранной техникой», — заявил Бартош в беседе с корреспондентом URA.RU. Военный дипломат пояснил, в чем состоит главная сложность городских боев. «Сейчас эта тактика в условиях городской застройки, потому что танки и артиллерию применять трудно, в городе находится мирное население, что не позволяет наносить удары. Все это требует совершенно иной подготовки. Нельзя применять бомбы, ракетные удары. К тому же, город это не просто поле, это подъезды, подвалы, квартиры, коридоры», — отметил он. Ранее в СМИ появилась информация, что Североатлантический альянс начал проводить учения по ведению городских боев. В них участвует порядка 12 тысяч солдат альянса из разных стран: Франции, Великобритании, Германии, Испании, Италии и США. Кадры учений появились в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцов ВСУ начали обучать ведению городских боев в рамках учения НАТО «Орион-2023» во Франции. Киев заинтересован в этом, так как не имеет опыта в данном виде столкновений. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Среди солдат на обучении НАТО ведению городских боев находятся военнослужащие ВСУ. Эта тактика сейчас оказалась востребована, потому что Украина представляет собой страну, насыщенную населенными пунктами. Например, сейчас идут активные бои в Бахмуте (Артемовске). Там дополнительная сложность, что это не просто город, а населенный пункт, вокруг которого множество других, за каждый из которых идут ожесточенные бои. Они [ВСУ] не готовились к ведению городских боев. Их отправили туда на обучение по аналогии с обучением пользования иностранной техникой», — заявил Бартош в беседе с корреспондентом URA.RU. Военный дипломат пояснил, в чем состоит главная сложность городских боев. «Сейчас эта тактика в условиях городской застройки, потому что танки и артиллерию применять трудно, в городе находится мирное население, что не позволяет наносить удары. Все это требует совершенно иной подготовки. Нельзя применять бомбы, ракетные удары. К тому же, город это не просто поле, это подъезды, подвалы, квартиры, коридоры», — отметил он. Ранее в СМИ появилась информация, что Североатлантический альянс начал проводить учения по ведению городских боев. В них участвует порядка 12 тысяч солдат альянса из разных стран: Франции, Великобритании, Германии, Испании, Италии и США. Кадры учений появились в соцсетях.