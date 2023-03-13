ЕР поддержит действующего депутата на выборах в гордуму Тюмени

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Единая Россия» поддержит выдвижение депутата гордумы Тюмени Александра Яковлева на новый срок полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате представительного органа.

«Яковлев отработал в гордуме полный созыв — в партии им довольны. Но и повода для повышения статуса он пока не дал», — рассказал инсайдер. По предварительной информации, Яковлев выдвинется по одномандатному округу №13 (центр Тюмени). Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.

Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. «Все кандидаты в депутаты будут определены по итогам внутрипартийного предварительного голосования», — ответили там. Праймериз пройдут с 22 по 28 мая.