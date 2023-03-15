Марочко: ВСУ принудительно отправляют мобилизованных в район Купянска

Под Купянск (Харьковская область) свозят принудительно мобилизованных украинских граждан. Об этом рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что некоторые мобилизованные приезжают в наручниках.
«В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко журналисту ТАСС со ссылкой на разведданные. Он отметил, что многих мобилизованных тянут волоком, некоторые из них закованы в наручники, одеты в домашнюю одежду или не по сезону.
Ранее Андрей Марочко сообщал, что в Купянск отправляют украинских мобилизованных без спецподготовки. Некоторые из мобилизованных не держали оружие в руках никогда, передает «Царьград». В городе сконцентрировано уже более 700 военнослужащих.
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