Марочко: ВСУ принудительно отправляют мобилизованных в район Купянска

15 марта 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко рассказал, что под Купянск отправляют мобилизованных в наручниках Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Купянск (Харьковская область) свозят принудительно мобилизованных украинских граждан. Об этом рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что некоторые мобилизованные приезжают в наручниках. «В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко журналисту ТАСС со ссылкой на разведданные. Он отметил, что многих мобилизованных тянут волоком, некоторые из них закованы в наручники, одеты в домашнюю одежду или не по сезону. Ранее Андрей Марочко сообщал, что в Купянск отправляют украинских мобилизованных без спецподготовки. Некоторые из мобилизованных не держали оружие в руках никогда, передает «Царьград». В городе сконцентрировано уже более 700 военнослужащих.

Под Купянск (Харьковская область) свозят принудительно мобилизованных украинских граждан. Об этом рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что некоторые мобилизованные приезжают в наручниках. «В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко журналисту ТАСС со ссылкой на разведданные. Он отметил, что многих мобилизованных тянут волоком, некоторые из них закованы в наручники, одеты в домашнюю одежду или не по сезону. Ранее Андрей Марочко сообщал, что в Купянск отправляют украинских мобилизованных без спецподготовки. Некоторые из мобилизованных не держали оружие в руках никогда, передает «Царьград». В городе сконцентрировано уже более 700 военнослужащих.