Шотландский националист неудачно пошутил в компании украинских беженок

17 марта 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Шотландского националиста Хамзу Юсуфа раскритиковали за вопрос украинским беженкам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в неловкое положение во время встречи с украинками в Эдинбурге в рамках своей выборной кампании. После совместного фото с дамами Юсуф обратился к ним с недоумением: «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?» Хамза Юсаф спросил группу, почему ни один мужчина «не сбежал с ними из зоны боевых действий», передает The Daily Mail . Позже он сказал в интервью BBC: «Не думаю, что кто-то из женщин был обижен или расстроен». Политик добавил, что несколько украинских мужчин все же находились неподалеку, они просто не присутствовали на фотосессии с ним. Заместителя лидера шотландских лейбористов Джеки Бэйли возмутило поведение Хамзы Юсуфа: «Это еще одно свидетельство того, что Хумза Юсеф не в себе. Это раздражительно», — прокомментировал он. Лидер шотландских либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон добавил: «Со стороны человека, который возглавит Шотландию, это неуклюже и бестактно». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После начала СВО на Украине ввели военное положение, из-за чего мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны.

Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф попал в неловкое положение во время встречи с украинками в Эдинбурге в рамках своей выборной кампании. После совместного фото с дамами Юсуф обратился к ним с недоумением: «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?» Хамза Юсаф спросил группу, почему ни один мужчина «не сбежал с ними из зоны боевых действий», передает The Daily Mail. Позже он сказал в интервью BBC: «Не думаю, что кто-то из женщин был обижен или расстроен». Политик добавил, что несколько украинских мужчин все же находились неподалеку, они просто не присутствовали на фотосессии с ним. Заместителя лидера шотландских лейбористов Джеки Бэйли возмутило поведение Хамзы Юсуфа: «Это еще одно свидетельство того, что Хумза Юсеф не в себе. Это раздражительно», — прокомментировал он. Лидер шотландских либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон добавил: «Со стороны человека, который возглавит Шотландию, это неуклюже и бестактно». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После начала СВО на Украине ввели военное положение, из-за чего мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны.