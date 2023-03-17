В Кремле анонсировала дату приезда Си Цзиньпина в РФ

В Кремле анонсировали дату приезда Си Цзиньпина в РФ
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Саммит G20, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин посетит Москву 20 — 22 марта Фото:

Глава КНР Си Цзиньпин посетит Москву 20 — 22 марта для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По приглашению Путина 20 — 22 марта с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин», — говорится в сообщении на официальном сайте президента. Уточняется, что в ходе переговоров двух лидеров будут обсуждаться вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства, а также стратегического взаимодействия. Кроме того, главы государств подпишут ряд важных документов по двустороннему сотрудничеству, отметили в Кремле.

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Глава КНР Си Цзиньпин посетит Москву 20 — 22 марта для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «По приглашению Путина 20 — 22 марта с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин», — говорится в сообщении на официальном сайте президента. Уточняется, что в ходе переговоров двух лидеров будут обсуждаться вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства, а также стратегического взаимодействия. Кроме того, главы государств подпишут ряд важных документов по двустороннему сотрудничеству, отметили в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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