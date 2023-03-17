Турция готова поставить точку в вопросе расширения НАТО

Эрдоган заявил о готовности Турции ратифицировать членство Финляндии в НАТО
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Турция готова к ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил Реджеп Эрдоган Фото:
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Турция готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Мы решили начать процесс ратификации протокола о присоединении Финляндии к НАТО через голосование в нашем парламенте», — передает слова Эрдогана TRT Haber. Он добавил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от будущих действий шведских властей. Отмечается, что Венгрия остается единственной страной, которой осталось ратифицировать членство Финляндии в НАТО.

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Турция готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Мы решили начать процесс ратификации протокола о присоединении Финляндии к НАТО через голосование в нашем парламенте», — передает слова Эрдогана TRT Haber. Он добавил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от будущих действий шведских властей. Отмечается, что Венгрия остается единственной страной, которой осталось ратифицировать членство Финляндии в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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