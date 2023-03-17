Турция готова поставить точку в вопросе расширения НАТО

Турция готова к ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил Реджеп Эрдоган
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
Турция готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Мы решили начать процесс ратификации протокола о присоединении Финляндии к НАТО через голосование в нашем парламенте», — передает слова Эрдогана
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