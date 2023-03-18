В России начали действовать новые правила набора добровольцев в армию

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Добровольцев в зоны боевых действий будут принимать по новым правилам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ установило новые требования к набору добровольцев. Регламент вступает в силу 18 марта. Ранее единых правил в России не было, решения принимались индивидуально.

«Кроме того, для кандидатов в добровольцы предусмотрено прохождение медицинской комиссии и оценка физических навыков на соответствие утвержденным нормативам», — сказано в регламенте. Его цитирует «Парламентская газета».

  • Желающий стать добровольцем должен подать пакет документов. Необходимо заявление по форме, а также биографическая справка. Потребуются также документы об образовании и семейном положении.
  • Необходимо пройти медкомиссию, которая подтвердит физической и психологическое здоровье кандидата. Каждый желающий должен будет четко объяснить, почему он хочет стать добровольцем.
  • Добровольцами не смогут стать люди с алкогольной зависимостью. Также к вступлению добровольческие формирования не допустят обвиненных в незаконном обороте оружия и наркотических веществ.
  • Кандидаты должны иметь физическую подготовку. Регламент устанавливает нормативы, которые должны будут выполнить будущие добровольцы. Нормативы различаются для мужчин и женщин.

Новые правила были опубликованы на официальном портале правовой информации 7 марта. Документ также закрепляет уравнение в правах добровольцев и профессиональных военных. Все принимающие участие в боевых действиях получат удостоверения ветеранов единого образца, передает РАПСИ.

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Минобороны РФ установило новые требования к набору добровольцев. Регламент вступает в силу 18 марта. Ранее единых правил в России не было, решения принимались индивидуально. «Кроме того, для кандидатов в добровольцы предусмотрено прохождение медицинской комиссии и оценка физических навыков на соответствие утвержденным нормативам», — сказано в регламенте. Его цитирует «Парламентская газета». Новые правила были опубликованы на официальном портале правовой информации 7 марта. Документ также закрепляет уравнение в правах добровольцев и профессиональных военных. Все принимающие участие в боевых действиях получат удостоверения ветеранов единого образца, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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