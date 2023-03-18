В Кремле приравняли ЧВК «Вагнер» к добровольческим формированиям

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков назвал бойцов ЧВК «Вагнер» добровольцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» назвали добровольческим формированием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно. Речь идет о всех формированиях», — сообщил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста радиостанции «Говорит Москва» о том, будет ли распространяться на ЧВК штраф за дискредитацию добровольцев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий штрафы за дискредитацию добровольцев СВО. Сумма штрафа может составить до полумиллиона рублей.

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ЧВК «Вагнер» назвали добровольческим формированием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно. Речь идет о всех формированиях», — сообщил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста радиостанции «Говорит Москва» о том, будет ли распространяться на ЧВК штраф за дискредитацию добровольцев. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий штрафы за дискредитацию добровольцев СВО. Сумма штрафа может составить до полумиллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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