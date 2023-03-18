В Кремле приравняли ЧВК «Вагнер» к добровольческим формированиям

Дмитрий Песков назвал бойцов ЧВК «Вагнер» добровольцами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЧВК «Вагнер» назвали добровольческим формированием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно. Речь идет о всех формированиях», — сообщил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста радиостанции «Говорит Москва» о том, будет ли распространяться на ЧВК штраф за дискредитацию добровольцев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий штрафы за дискредитацию добровольцев СВО. Сумма штрафа может составить до полумиллиона рублей.
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