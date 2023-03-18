Путин ввел штрафы до 500 тысяч за дискредитацию добровольцев СВО

18 марта 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ввел штрафы за дискредитацию добровольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин ввел штрафы до 500 тысяч за дискредитацию добровольцев спецоперации. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Публичные действия, направленные на дискредитацию <…> оказания добровольческими формированиями <…> административного штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч», — прописано в документе. Указ опубликован 18 марта. Спецоперацию на Украине РФ проводит с целью защиты мирного населения Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин ввел штрафы до 500 тысяч за дискредитацию добровольцев спецоперации. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Публичные действия, направленные на дискредитацию <…> оказания добровольческими формированиями <…> административного штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч», — прописано в документе. Указ опубликован 18 марта. Спецоперацию на Украине РФ проводит с целью защиты мирного населения Донбасса.