Путин ввел штрафы до 500 тысяч за дискредитацию добровольцев СВО

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин ввел штрафы за дискредитацию добровольцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин ввел штрафы до 500 тысяч за дискредитацию добровольцев спецоперации. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Публичные действия, направленные на дискредитацию <…> оказания добровольческими формированиями <…> административного штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч», — прописано в документе. Указ опубликован 18 марта. Спецоперацию на Украине РФ проводит с целью защиты мирного населения Донбасса.

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Президент РФ Владимир Путин ввел штрафы до 500 тысяч за дискредитацию добровольцев спецоперации. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Публичные действия, направленные на дискредитацию <…> оказания добровольческими формированиями <…> административного штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч», — прописано в документе. Указ опубликован 18 марта. Спецоперацию на Украине РФ проводит с целью защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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