Путин ввел штрафы до 500 тысяч за дискредитацию добровольцев СВО

Владимир Путин ввел штрафы за дискредитацию добровольцев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин ввел штрафы до 500 тысяч за дискредитацию добровольцев спецоперации. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Публичные действия, направленные на дискредитацию <…> оказания добровольческими формированиями <…> административного штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч», —
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