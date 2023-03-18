В Челябинске вышел сборник авторов ЛИТО известного завода

19 марта 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Литобъединение ЧТЗ было создано еще во время строительства тракторного завода, в 1930 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске вышел сборник авторов ЛИТО известного завода. Информация об этом размещена в соцсетях. «Стихи и проза бывших и действующих участников ЛИТО ЧТЗ вошли в книгу „Во славу одной строки…“. Книга вышла в составе Антологии литературы Южного Урала», — сообщает паблик «Литературное объединение ЧТЗ им. Михаила Львова» в соцсети ВКонтакте. Как уточнил URA.RU администратор паблика Янис Грантс, в сборник вошли как авторы, которые входили в состав литобъединения еще в начале 30-х годов прошлого века, так и те, кто ходит на его заседания в наши дни. Само ЛИТО существует с 1930 года, оно было организован, когда завод еще только строился. ЧТЗ — Челябинский тракторный завод (ныне «ЧТЗ — УРАЛТРАК») — был официально открыт в 1933 году. С начала своей истории выпускал трактора, самоходные артиллерийские установки, тяжелые танки КВ. Сейчас выпускает дорожно-строительную технику, а также дизельные двигатели и запчасти к ним. Как сообщало URA.RU, в наши дни двигатели, собранные на ЧТЗ, стали сердцем орудий, уничтожающих ВСУ.

В Челябинске вышел сборник авторов ЛИТО известного завода. Информация об этом размещена в соцсетях. «Стихи и проза бывших и действующих участников ЛИТО ЧТЗ вошли в книгу „Во славу одной строки…“. Книга вышла в составе Антологии литературы Южного Урала», — сообщает паблик «Литературное объединение ЧТЗ им. Михаила Львова» в соцсети ВКонтакте. Как уточнил URA.RU администратор паблика Янис Грантс, в сборник вошли как авторы, которые входили в состав литобъединения еще в начале 30-х годов прошлого века, так и те, кто ходит на его заседания в наши дни. Само ЛИТО существует с 1930 года, оно было организован, когда завод еще только строился. ЧТЗ — Челябинский тракторный завод (ныне «ЧТЗ — УРАЛТРАК») — был официально открыт в 1933 году. С начала своей истории выпускал трактора, самоходные артиллерийские установки, тяжелые танки КВ. Сейчас выпускает дорожно-строительную технику, а также дизельные двигатели и запчасти к ним. Как сообщало URA.RU, в наши дни двигатели, собранные на ЧТЗ, стали сердцем орудий, уничтожающих ВСУ.