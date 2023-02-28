Двигатели челябинского производства стали сердцем самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С», которые уничтожают живую силу и технику ВСУ в районе спецоперации. Видео работы артподразделений опубликовали на официальном канале министерства обороны РФ.
«Расчеты совершают несколько выстрелов по украинским националистом и сразу меняют позиции. Корректировку огня проводят с помощью беспилотной авиации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным URA.RU, двигатели, установленные в гаубицах и пушках собираются на челябинском автозаводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв».
Ранее Минобороны РФ показало работу этих танков на передовой. Экипажи выполняют свою работу по уничтожению водных переправ, живой силы и техники ВСУ.
В середине февраля работу по созданию двигателей для бронетанковых подразделений оценил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он провел инспекцию на предприятии.
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