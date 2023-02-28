Челябинские двигатели стали сердцем орудий, уничтожающих ВСУ. Видео

28 февраля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Двигатели, использующиеся для передвижения бронетанковых и артиллерийских подразделений, собираются на «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двигатели челябинского производства стали сердцем самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С», которые уничтожают живую силу и технику ВСУ в районе спецоперации. Видео работы артподразделений опубликовали на официальном канале министерства обороны РФ. «Расчеты совершают несколько выстрелов по украинским националистом и сразу меняют позиции. Корректировку огня проводят с помощью беспилотной авиации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. По данным URA.RU, двигатели, установленные в гаубицах и пушках собираются на челябинском автозаводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв». Ранее Минобороны РФ показало работу этих танков на передовой. Экипажи выполняют свою работу по уничтожению водных переправ, живой силы и техники ВСУ. В середине февраля работу по созданию двигателей для бронетанковых подразделений оценил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он провел инспекцию на предприятии.

Двигатели челябинского производства стали сердцем самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С», которые уничтожают живую силу и технику ВСУ в районе спецоперации. Видео работы артподразделений опубликовали на официальном канале министерства обороны РФ. «Расчеты совершают несколько выстрелов по украинским националистом и сразу меняют позиции. Корректировку огня проводят с помощью беспилотной авиации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. По данным URA.RU, двигатели, установленные в гаубицах и пушках собираются на челябинском автозаводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв». Ранее Минобороны РФ показало работу этих танков на передовой. Экипажи выполняют свою работу по уничтожению водных переправ, живой силы и техники ВСУ. В середине февраля работу по созданию двигателей для бронетанковых подразделений оценил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он провел инспекцию на предприятии.