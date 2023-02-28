Челябинские двигатели стали сердцем орудий, уничтожающих ВСУ. Видео

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Двигатели, использующиеся для передвижения бронетанковых и артиллерийских подразделений, собираются на «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Двигатели челябинского производства стали сердцем самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С», которые уничтожают живую силу и технику ВСУ в районе спецоперации. Видео работы артподразделений опубликовали на официальном канале министерства обороны РФ.

«Расчеты совершают несколько выстрелов по украинским националистом и сразу меняют позиции. Корректировку огня проводят с помощью беспилотной авиации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным URA.RU, двигатели, установленные в гаубицах и пушках собираются на челябинском автозаводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв».

Ранее Минобороны РФ показало работу этих танков на передовой. Экипажи выполняют свою работу по уничтожению водных переправ, живой силы и техники ВСУ.

В середине февраля работу по созданию двигателей для бронетанковых подразделений оценил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он провел инспекцию на предприятии.

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Двигатели челябинского производства стали сердцем самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С», которые уничтожают живую силу и технику ВСУ в районе спецоперации. Видео работы артподразделений опубликовали на официальном канале министерства обороны РФ. «Расчеты совершают несколько выстрелов по украинским националистом и сразу меняют позиции. Корректировку огня проводят с помощью беспилотной авиации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. По данным URA.RU, двигатели, установленные в гаубицах и пушках собираются на челябинском автозаводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв». Ранее Минобороны РФ показало работу этих танков на передовой. Экипажи выполняют свою работу по уничтожению водных переправ, живой силы и техники ВСУ. В середине февраля работу по созданию двигателей для бронетанковых подразделений оценил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он провел инспекцию на предприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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