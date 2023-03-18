Сербия и Косово договорились нормализовать отношения 19 марта 2023 в 07:52 Размер текста - 17 + Косово и Сербия согласились соблюдать документ о нормализации отношений Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Косово и Сербия согласовали приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать обязательства. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «У нас есть сделка. Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать все статьи соглашения и обязательства», — подчеркнул Жозеп Боррель в Twitter. Непростые отношения между Косово и Сербией накалились еще сильнее, когда в августе 2022 года в Косово начали запрещать проезд автомобилей с сербскими номерами. В МИД Сербии заявили, что Косово ежедневно нарушает права сербов, передает «Федеральное агентство новостей». Косово и Сербия согласовали приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать обязательства. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «У нас есть сделка. Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать все статьи соглашения и обязательства», — подчеркнул Жозеп Боррель в Twitter. Непростые отношения между Косово и Сербией накалились еще сильнее, когда в августе 2022 года в Косово начали запрещать проезд автомобилей с сербскими номерами. В МИД Сербии заявили, что Косово ежедневно нарушает права сербов, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям