Сербия и Косово договорились нормализовать отношения

Косово и Сербия согласовали приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать обязательства. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«У нас есть сделка. Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать все статьи соглашения и обязательства», — подчеркнул Жозеп Боррель в Twitter.
Непростые отношения между Косово и Сербией накалились еще сильнее, когда в августе 2022 года в Косово начали запрещать проезд автомобилей с сербскими номерами. В МИД Сербии заявили, что Косово ежедневно нарушает права сербов, передает «Федеральное агентство новостей».
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