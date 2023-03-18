18 марта 2023

Сербия и Косово договорились нормализовать отношения

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Косово и Сербия согласились соблюдать документ о нормализации отношений Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Косово и Сербия согласовали приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать обязательства. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«У нас есть сделка. Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать все статьи соглашения и обязательства», — подчеркнул Жозеп Боррель в Twitter.

Непростые отношения между Косово и Сербией накалились еще сильнее, когда в августе 2022 года в Косово начали запрещать проезд автомобилей с сербскими номерами. В МИД Сербии заявили, что Косово ежедневно нарушает права сербов, передает «Федеральное агентство новостей».

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Косово и Сербия согласовали приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать обязательства. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «У нас есть сделка. Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны обязались соблюдать все статьи соглашения и обязательства», — подчеркнул Жозеп Боррель в Twitter. Непростые отношения между Косово и Сербией накалились еще сильнее, когда в августе 2022 года в Косово начали запрещать проезд автомобилей с сербскими номерами. В МИД Сербии заявили, что Косово ежедневно нарушает права сербов, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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