Путин: Россия надеялась на мирное решение конфликта в Донбассе

Россия полагалась на мирное урегулирование конфликта в Донбассе в 2014 году, отметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия не начала специальную военную операцию в 2014 году, потому что полагалась на мирное урегулирование конфликта в Донбассе со стороны западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы исходили из того, что нам удастся все вопросы решить абсолютно мирными средствами. Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации. <…> Как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос. Никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать», — заявил Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, которое он опубликовал в своем telegram-канале.

Путин также отметил, что в 2014 году у России еще не было гиперзвукового оружия, которое находится на вооружении сейчас. ВС РФ фактически его не применяют, заключил глава России.

В 2022 году Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Путин отметил, что целью СВО является защита мирного населения Донбасса от действия киевских властей. Зимой 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Украине время на пополнение вооружения. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что такие слова можно расценивать как повод для разбирательств в рамках трибунала.

В марте 2023 года Путин посетил Мариуполь с рабочим визитом. Он проверил ход восстановительных работ, передает A42.ru.