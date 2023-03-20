Си Цзиньпин обратился к россиянам по прибытии в Москву

Си Цзиньпин выступил с наилучшими пожеланиями народу России

20 марта 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Си Цзинпинь пожелал всего наилучшего россиянам Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Глава КНР Си Цзиньпинь в ходе своего визита в Москву выступил с наилучшими пожеланиями российскому правительству и народу. Также он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение. «От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России», — говорится в письменном выступлении Си Цзиньпина по прибытии в Москву, передает РИА Новости. Также глава КНР подчеркнул, что очень рад приглашению Владимира Путина и выразил надежду на то, что российско-китайские отношения выйдут на новый уровень после этой поездки.

Глава КНР Си Цзиньпинь в ходе своего визита в Москву выступил с наилучшими пожеланиями российскому правительству и народу. Также он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение. «От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России», — говорится в письменном выступлении Си Цзиньпина по прибытии в Москву, передает РИА Новости. Также глава КНР подчеркнул, что очень рад приглашению Владимира Путина и выразил надежду на то, что российско-китайские отношения выйдут на новый уровень после этой поездки.