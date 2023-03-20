Си Цзиньпин обратился к россиянам по прибытии в Москву

Си Цзиньпин выступил с наилучшими пожеланиями народу России
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Си Цзинпинь пожелал всего наилучшего россиянам Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Глава КНР Си Цзиньпинь в ходе своего визита в Москву выступил с наилучшими пожеланиями российскому правительству и народу. Также он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение.

«От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России», — говорится в письменном выступлении Си Цзиньпина по прибытии в Москву, передает РИА Новости. Также глава КНР подчеркнул, что очень рад приглашению Владимира Путина и выразил надежду на то, что российско-китайские отношения выйдут на новый уровень после этой поездки.

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Глава КНР Си Цзиньпинь в ходе своего визита в Москву выступил с наилучшими пожеланиями российскому правительству и народу. Также он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение. «От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России», — говорится в письменном выступлении Си Цзиньпина по прибытии в Москву, передает РИА Новости. Также глава КНР подчеркнул, что очень рад приглашению Владимира Путина и выразил надежду на то, что российско-китайские отношения выйдут на новый уровень после этой поездки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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