Мигрантам закрыли лазейку для возвращения в Россию

В базу биометрических данных с 2024 года были внесены сведения о примерно семи миллионах иностранных граждан, в результате чего им больше не удастся попасть в Россию, используя поддельные документы или иные незаконные способы. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.

«...в период с 1 декабря 2024 года по настоящее время накоплена база биометрических персональных данных в отношении порядка 7 млн иностранных граждан», — заявил Гребенкин ТАСС. Он также отметил, что в прошлом году стартовал эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов в пунктах пропуска Москвы и Оренбургской области. За это время было выявлено свыше 40 тысяч человек с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске.

Кроме того, Гребенкин рассказал, что в июне этого года начался второй этап эксперимента. Теперь поездки иностранных граждан в Россию можно предварительно одобрить через специальное мобильное приложение. За прошедшее время органы внутренних дел обработали около 94,1 тысячи обращений, из них одобрили 91,8 тысячи поездок. Также нашли более 2,3 тысячи человек, которым запрещено въезжать в Россию.

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начали еще один эксперимент по регистрации безвизовых трудовых мигрантов в Многофункциональном миграционном центре «Сахарово». За местонахождением мигрантов следят с помощью геолокации и мобильного приложения «Амина». Иностранные граждане должны установить приложение на свои устройства и указывать в нем, где они находятся. Сейчас приложение установили почти миллион иностранцев, а на миграционный учет поставили более 710 тысяч человек. Эксперимент планируют закончить 1 сентября 2029 года, а потом распространить опыт на всю страну.

Гребенкин также сказал, что до 30 июня 2026 года МВД должно создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В нем будут данные обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые приезжают, уезжают и находятся в России. Замсекретаря Совбеза добавил, что уже сейчас можно поставить иностранца на миграционный учет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. По данным МВД России, в 2025 году этим сервисом воспользовались более 5,5 миллиона раз — это больше 45% от всех случаев постановки на миграционный учет.