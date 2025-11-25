В России начнут отмечать новый профессиональный праздник
Владимир Путин подписал указ о новых профессиональных праздниках
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В России появится новый профессиональный праздник — День российской фельдъегерской связи. Его будут отмечать 17 декабря. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Установить День российской фельдъегерской связи и отмечать его 17 декабря. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правовых актов.
Как следует из текста документа, новый праздник учрежден «в целях сохранения и развития исторических традиций». Он призван повысить престиж службы в органах федеральной фельдъегерской связи.
Как сообщало URA.RU ранее, в России появились два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Официальные даты их празднования 30 апреля и 8 сентября соответственно.
