Общество

В России начнут отмечать новый профессиональный праздник

В России 17 декабря станут отмечать День фельдъегерской связи
25 ноября 2025 в 23:01
Владимир Путин подписал указ о новых профессиональных праздниках

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России появится новый профессиональный праздник — День российской фельдъегерской связи. Его будут отмечать 17 декабря. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить День российской фельдъегерской связи и отмечать его 17 декабря. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правовых актов.

Как следует из текста документа, новый праздник учрежден «в целях сохранения и развития исторических традиций». Он призван повысить престиж службы в органах федеральной фельдъегерской связи.

Как сообщало URA.RU ранее, в России появились два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Официальные даты их празднования 30 апреля и 8 сентября соответственно.

