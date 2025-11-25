В ЛНР сообщили об ударах ВСУ по подстанциям и газопроводам
25 ноября 2025 в 23:09
Фото: © URA.RU
В ЛНР зафиксированы атаки на объекты критической инфраструктуры. БПЛА нанесли удары по подстанциям и газопроводам. Об этом заявили в telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.
