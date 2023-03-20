Путин: Россия простила странам Африки долги на 20 миллиардов долларов

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин сообщил о списании с Африки многомиллиардного долга Фото:

Москва списала задолженности странам Африки на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

«На (африканском, — прим. URA.RU) континенте возведены многие промышленные предприятия. <…> При этом Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 миллиардов долларов», — заявил Владимир Путин. Трансляция выступления российского лидера проводится на телеканале «Россия 24».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что товарооборот между российской и африканской сторонами увеличился по итогам 2022 года. По словам политика, он составил 17,9 миллиардов долларов, передает RT.

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Москва списала задолженности странам Африки на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире». «На (африканском, — прим. URA.RU) континенте возведены многие промышленные предприятия. <…> При этом Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 миллиардов долларов», — заявил Владимир Путин. Трансляция выступления российского лидера проводится на телеканале «Россия 24». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что товарооборот между российской и африканской сторонами увеличился по итогам 2022 года. По словам политика, он составил 17,9 миллиардов долларов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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