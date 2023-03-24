Украинский штаб заявил, что передал России всех тяжелораненых пленных

Украина осуществила передачу России всех тяжелораненых военнопленных, которые подлежали к транспортировке. Об этом сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
«Украина передала России всех тяжелораненых пленных», — сообщили в telegram-канале координационного штаба. Там подчеркнули, что штаб передал России именно тех военнопленных, которые имели возможность транспортировки. Международное уголовное право говорит о том, что тяжелораненые должны передаваться без каких-либо условий, поэтому данная передача говорит не об обмене, а исключительно о репатриации, заключили в координационном штабе.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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