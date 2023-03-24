Украинский штаб заявил, что передал России всех тяжелораненых пленных

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Украина передала России тяжелораненых пленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина осуществила передачу России всех тяжелораненых военнопленных, которые подлежали к транспортировке. Об этом сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

«Украина передала России всех тяжелораненых пленных», — сообщили в telegram-канале координационного штаба. Там подчеркнули, что штаб передал России именно тех военнопленных, которые имели возможность транспортировки. Международное уголовное право говорит о том, что тяжелораненые должны передаваться без каких-либо условий, поэтому данная передача говорит не об обмене, а исключительно о репатриации, заключили в координационном штабе.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Украина осуществила передачу России всех тяжелораненых военнопленных, которые подлежали к транспортировке. Об этом сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ). «Украина передала России всех тяжелораненых пленных», — сообщили в telegram-канале координационного штаба. Там подчеркнули, что штаб передал России именно тех военнопленных, которые имели возможность транспортировки. Международное уголовное право говорит о том, что тяжелораненые должны передаваться без каких-либо условий, поэтому данная передача говорит не об обмене, а исключительно о репатриации, заключили в координационном штабе. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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