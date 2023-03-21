Профессор: США подставят себя при рассекречивании данных о природе COVID-19

22 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

США начали изучать коронавирус в 2002 году, напомнил Александр Чепурнов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Рассекретив данные о природе происхождения COVID-19, США в первую очередь подставят себя, так как изучать коронавирусы первого типа и ставить над ними эксперименты американцы начали еще в 2002 году при появлении SARS-CoV. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов. «Я предполагаю, что таким образом [президент США] Джо Байден захотел лягнуть китайцев в отместку за визит [председателя КНР] Си Цзиньпина в Москву. Но с другой стороны мы таким образом намного больше информации узнаем об истинной роли самих американцев в этой истории. Потому что в любом случае, даже если это был не прямой завоз, то они были провокаторами всего этого дела, как китайцы сами предполагают. Американцы так старательно начали проводить исследования после появления коронавируса первого типа, SARS-CoV, который был в 2002—2003 году, что через некоторое время эти работы в США запретили. Откуда такую интересную информацию знал [основатель компании Microsoft] Билл Гейтс? Дело в том, что он держатель огромного фонда, который дает гранты большому количеству вирусологов, иммунологов, специалистов биологов. Он имеет самую достоверную информацию. Я вижу, что он разбирается в этом хорошо», — объяснил Александр Чепурнов. При этом профессор вирусологии подчеркнул, что исследования американцев в 2002—2003 году были направлены на возможность перехода коронавируса на разных носителей. «Я думаю, что здесь было злоупотребление исследованиями различных возможностей перехода коронавируса на нового хозяина. Вот, что американцев интересовало. Вот, чем они сами занимались с самого начала. А именно такие исследования и могут спровоцировать появление большого количества измененных вариантов, которые закрепляются не только на новом хозяине, но даже на новых культурах клеток. Это и расшатывает генетические характеры коронавируса, да и любого вируса настолько, что он становится восприимчив к новому носителю», — отметил Чепурнов. В Белом доме заявили, что 20 марта президент США Джо Байден подписал законопроект, который обязует директора Национальной разведки раскрыть некоторые данные, касающиеся происхождения COVID-19. Ранее в интервью в интервью американскому телеканалу Fox News директор Федерального бюро расследований штатов Кристофер Рэй рассказал, что наиболее вероятным источником пандемии коронавируса стал лабораторный инцидент в Ухане (Китай). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рассекретив данные о природе происхождения COVID-19, США в первую очередь подставят себя, так как изучать коронавирусы первого типа и ставить над ними эксперименты американцы начали еще в 2002 году при появлении SARS-CoV. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов. «Я предполагаю, что таким образом [президент США] Джо Байден захотел лягнуть китайцев в отместку за визит [председателя КНР] Си Цзиньпина в Москву. Но с другой стороны мы таким образом намного больше информации узнаем об истинной роли самих американцев в этой истории. Потому что в любом случае, даже если это был не прямой завоз, то они были провокаторами всего этого дела, как китайцы сами предполагают. Американцы так старательно начали проводить исследования после появления коронавируса первого типа, SARS-CoV, который был в 2002—2003 году, что через некоторое время эти работы в США запретили. Откуда такую интересную информацию знал [основатель компании Microsoft] Билл Гейтс? Дело в том, что он держатель огромного фонда, который дает гранты большому количеству вирусологов, иммунологов, специалистов биологов. Он имеет самую достоверную информацию. Я вижу, что он разбирается в этом хорошо», — объяснил Александр Чепурнов. При этом профессор вирусологии подчеркнул, что исследования американцев в 2002—2003 году были направлены на возможность перехода коронавируса на разных носителей. «Я думаю, что здесь было злоупотребление исследованиями различных возможностей перехода коронавируса на нового хозяина. Вот, что американцев интересовало. Вот, чем они сами занимались с самого начала. А именно такие исследования и могут спровоцировать появление большого количества измененных вариантов, которые закрепляются не только на новом хозяине, но даже на новых культурах клеток. Это и расшатывает генетические характеры коронавируса, да и любого вируса настолько, что он становится восприимчив к новому носителю», — отметил Чепурнов. В Белом доме заявили, что 20 марта президент США Джо Байден подписал законопроект, который обязует директора Национальной разведки раскрыть некоторые данные, касающиеся происхождения COVID-19. Ранее в интервью в интервью американскому телеканалу Fox News директор Федерального бюро расследований штатов Кристофер Рэй рассказал, что наиболее вероятным источником пандемии коронавируса стал лабораторный инцидент в Ухане (Китай).