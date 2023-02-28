В ФБР раскрыли, что стало причиной появления COVID-19

В Федерального бюро расследований (ФБР) считают, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор правоохранительной структуры Кристофер Рэй.
«ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Кристофер Рэй в интервью американскому телеканалу Fox News. По мнению ФБР, китайское правительство препятствует установлению причин пандемии.
Ранее сообщалось, что МИД Китая отверг обвинения США в искусственном создании COVID-19. Представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявил, что США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя об утечке COVID-19 из китайской лаборатории.
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В Федерального бюро расследований (ФБР) считают, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор правоохранительной структуры Кристофер Рэй. «ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Кристофер Рэй в интервью американскому телеканалу Fox News. По мнению ФБР, китайское правительство препятствует установлению причин пандемии. Ранее сообщалось, что МИД Китая отверг обвинения США в искусственном создании COVID-19. Представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявил, что США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя об утечке COVID-19 из китайской лаборатории.