В ФБР раскрыли, что стало причиной появления COVID-19

Директор ФБР Рэй: причиной пандемии COVID-19 стала утечка в Ухане

01 марта 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Источником пандемии коронавируса стала лабораторная утечка в Ухане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Федерального бюро расследований (ФБР) считают, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор правоохранительной структуры Кристофер Рэй. «ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Кристофер Рэй в интервью американскому телеканалу Fox News . По мнению ФБР, китайское правительство препятствует установлению причин пандемии. Ранее сообщалось, что МИД Китая отверг обвинения США в искусственном создании COVID-19. Представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявил, что США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя об утечке COVID-19 из китайской лаборатории.

В Федерального бюро расследований (ФБР) считают, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор правоохранительной структуры Кристофер Рэй. «ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Кристофер Рэй в интервью американскому телеканалу Fox News. По мнению ФБР, китайское правительство препятствует установлению причин пандемии. Ранее сообщалось, что МИД Китая отверг обвинения США в искусственном создании COVID-19. Представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявил, что США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя об утечке COVID-19 из китайской лаборатории.