28 февраля 2023

В ФБР раскрыли, что стало причиной появления COVID-19

Директор ФБР Рэй: причиной пандемии COVID-19 стала утечка в Ухане
© Служба новостей «URA.RU»
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Источником пандемии коронавируса стала лабораторная утечка в Ухане Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Федерального бюро расследований (ФБР) считают, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор правоохранительной структуры Кристофер Рэй.

«ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Кристофер Рэй в интервью американскому телеканалу Fox News. По мнению ФБР, китайское правительство препятствует установлению причин пандемии.

Ранее сообщалось, что МИД Китая отверг обвинения США в искусственном создании COVID-19. Представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявил, что США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя об утечке COVID-19 из китайской лаборатории.

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В Федерального бюро расследований (ФБР) считают, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор правоохранительной структуры Кристофер Рэй. «ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Кристофер Рэй в интервью американскому телеканалу Fox News. По мнению ФБР, китайское правительство препятствует установлению причин пандемии. Ранее сообщалось, что МИД Китая отверг обвинения США в искусственном создании COVID-19. Представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявил, что США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя об утечке COVID-19 из китайской лаборатории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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