Байден потребовал от разведки рассекретить данные о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден подписал законопроект, который был одобрен конгрессом. В нем прописано, что представители американской разведки обязаны раскрыть имеющуюся у них информацию, связанную с происхождением нового короновируса. Об этом сообщил 20 марта в письменном заявлении Белый дом.
«В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон: <…> S. 619, „Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года“, который обязует директора Национальной разведки раскрыть определенную информацию, которая касается происхождения COVID-19», — написано в заявлении
Ранее агентство писало, что вирусолог объяснил, насколько опасен новый штамм COVID «Кракен». Вероятно он будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом.
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