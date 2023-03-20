20 марта 2023

Байден потребовал от разведки рассекретить данные о происхождении COVID-19

Байден подписал закон, обязывающий разведку раскрыть данные о происхождении COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Президент США потребовал американскую развеlку рассекретить информацию, связанную с происхождением нового короновируса Фото:

Президент США Джо Байден подписал законопроект, который был одобрен конгрессом. В нем прописано, что представители американской разведки обязаны раскрыть имеющуюся у них информацию, связанную с происхождением нового короновируса. Об этом сообщил 20 марта в письменном заявлении Белый дом.

«В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон: <…> S. 619, „Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года“, который обязует директора Национальной разведки раскрыть определенную информацию, которая касается происхождения COVID-19», — написано в заявлении Белого дома.

Ранее агентство писало, что вирусолог объяснил, насколько опасен новый штамм COVID «Кракен». Вероятно он будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом.

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Президент США Джо Байден подписал законопроект, который был одобрен конгрессом. В нем прописано, что представители американской разведки обязаны раскрыть имеющуюся у них информацию, связанную с происхождением нового короновируса. Об этом сообщил 20 марта в письменном заявлении Белый дом. «В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон: <…> S. 619, „Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года“, который обязует директора Национальной разведки раскрыть определенную информацию, которая касается происхождения COVID-19», — написано в заявлении Белого дома. Ранее агентство писало, что вирусолог объяснил, насколько опасен новый штамм COVID «Кракен». Вероятно он будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом.
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