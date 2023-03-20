Байден потребовал от разведки рассекретить данные о происхождении COVID-19 Байден подписал закон, обязывающий разведку раскрыть данные о происхождении COVID-19 21 марта 2023 в 02:36 Размер текста - 17 + Президент США потребовал американскую развеlку рассекретить информацию, связанную с происхождением нового короновируса Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден подписал законопроект, который был одобрен конгрессом. В нем прописано, что представители американской разведки обязаны раскрыть имеющуюся у них информацию, связанную с происхождением нового короновируса. Об этом сообщил 20 марта в письменном заявлении Белый дом. «В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон: <…> S. 619, „Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года“, который обязует директора Национальной разведки раскрыть определенную информацию, которая касается происхождения COVID-19», — написано в заявлении Белого дома . Ранее агентство писало, что вирусолог объяснил, насколько опасен новый штамм COVID «Кракен». Вероятно он будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом. Президент США Джо Байден подписал законопроект, который был одобрен конгрессом. В нем прописано, что представители американской разведки обязаны раскрыть имеющуюся у них информацию, связанную с происхождением нового короновируса. Об этом сообщил 20 марта в письменном заявлении Белый дом. «В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон: <…> S. 619, „Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года“, который обязует директора Национальной разведки раскрыть определенную информацию, которая касается происхождения COVID-19», — написано в заявлении Белого дома. Ранее агентство писало, что вирусолог объяснил, насколько опасен новый штамм COVID «Кракен». Вероятно он будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям