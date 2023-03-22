Новый автомобиль отправится к бойцам на фронт с посылками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нагайбакском районе Челябинской области жители собрали деньги и купили автомобиль для бойцов специальной военной операции. Инициатором сбора стал депутат районного собрания и предприниматель из Фершампенуаза Алексей Кинзин.

«В район 22 марта прибыл новый автомобиль УАЗ, который отправится на фронт. Средства на покупку собрали за месяц местные жители и предприниматели. Акцию организовал депутат районного собрания, предприниматель из Фершампенуаза Кинзин», — сообщила редакция газеты «Всходы».

Автомобиль будет оснащен всем необходимым. Перед отправкой в зону спецоперации его загрузят посылками для бойцов. Депутат Кинзин отметил, что в сборе средств участвовали также жители Верхнеуральского, Чесменского, Карталинского районов.