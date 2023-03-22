Жители челябинского района купили бойцам автомобиль на фронт. Фото

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Сбор гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР в Храме святого Георгия. Челябинск, гуманитарная помощь, предметы первой необходимости
Новый автомобиль отправится к бойцам на фронт с посылками Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области жители собрали деньги и купили автомобиль для бойцов специальной военной операции. Инициатором сбора стал депутат районного собрания и предприниматель из Фершампенуаза Алексей Кинзин.

«В район 22 марта прибыл новый автомобиль УАЗ, который отправится на фронт. Средства на покупку собрали за месяц местные жители и предприниматели. Акцию организовал депутат районного собрания, предприниматель из Фершампенуаза Кинзин», — сообщила редакция газеты «Всходы».

Автомобиль будет оснащен всем необходимым. Перед отправкой в зону спецоперации его загрузят посылками для бойцов. Депутат Кинзин отметил, что в сборе средств участвовали также жители Верхнеуральского, Чесменского, Карталинского районов.

Автомобиль УАЗ еще предстоит оснастить всем необходимым перед отправкой бойцам
Фото:

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В Нагайбакском районе Челябинской области жители собрали деньги и купили автомобиль для бойцов специальной военной операции. Инициатором сбора стал депутат районного собрания и предприниматель из Фершампенуаза Алексей Кинзин. «В район 22 марта прибыл новый автомобиль УАЗ, который отправится на фронт. Средства на покупку собрали за месяц местные жители и предприниматели. Акцию организовал депутат районного собрания, предприниматель из Фершампенуаза Кинзин», — сообщила редакция газеты «Всходы». Автомобиль будет оснащен всем необходимым. Перед отправкой в зону спецоперации его загрузят посылками для бойцов. Депутат Кинзин отметил, что в сборе средств участвовали также жители Верхнеуральского, Чесменского, Карталинского районов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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