Российские войска ликвидировали украинских диверсантов под Харьковом

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, полигон, полигон еланский, подготовка военных
ВС РФ уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении, сообщил Евгений Половодов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ликвидированы российскими войсками на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра задействованной в спецоперации группировки «Запад» Евгений Половодов.

«На купянском направлении уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника. Они входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — заявил Евгений Половодов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере ДНР с помощью беспилотника, передает Pravda.Ru. Также накануне Минобороны сообщило об уничтожении 465 украинских военных на купянском, краснолиманском, донецком, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, пишет деловое издание «Взгляд».

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Две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ликвидированы российскими войсками на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра задействованной в спецоперации группировки «Запад» Евгений Половодов. «На купянском направлении уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника. Они входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — заявил Евгений Половодов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что российские войска уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере ДНР с помощью беспилотника, передает Pravda.Ru. Также накануне Минобороны сообщило об уничтожении 465 украинских военных на купянском, краснолиманском, донецком, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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