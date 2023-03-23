Вопрос о строительстве торгового комплекса вынесли на комиссию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска не разрешили депутату Тракторозаводского райсовета Александру Павлюченко строить торговый комплекс недалеко то торгового центра в Калининском районе Челябинска. Вопрос был вынесен на комиссию. Публичные слушания на эту тему прошли в доме Архитектора 23 марта, передает корреспондент URA.RU.

«Данный проект предусматривает размещение объекта капитального строительства, „Магазин“ на земельном участке по адресу город Челябинск, Калининский район, улица Работниц, 83. В связи с вопросами, озвученными на публичных слушаниях, которые обязательно будут приобщены к остальной документации, вопрос вынесен на комиссию. Проект не одобрен», — сообщили на слушаниях.

Депутат Александр Павлюченко сообщил, согласно документации, планируется построить двухэтажный магазин общей площадью 270 квадратных метров. Коэффициент застройки — 0,44 процента, что соответствует минимальному коэффициенту. На участке разрешено строить магазины. Также по проекту предусмотрено 6 машиномест, что соответствует 1 машиноместу на 50 квадратных метров площади.

В ходе публичных слушаний жители близлежащих домов по улице Братьев Кашириных не одобрили появление еще одного торгового комплекса на северо-западе. Вспомнили о том, что ранее на данном месте планировалось возвести пятиэтажный дом. Также был задан правовой вопрос по поводу допустимой площади участка под строительство, по их словам, он должен быть не менее 500 квадратных метров. В результате проект был вынесен на комиссию.

Ранее мэрия Челябинска отказалась выдать разрешение депутату Тракторозаводского райсовета Александру Павлюченко на строительство многоэтажного дома в сквере рядом с ДК ЧТЗ. Строительство собиралась вести фирма «Капучино».

Планируется построить двухэтажный магазин на северо-западе общей площадью 270 квадратных метров Фото: Администрация г. Челябинска

Торговый комплекс планируется построить в Калининском районе Челябинска на улице Работниц, 83 недалеко от Торгового центра Скрин: Администрация г Челябинск