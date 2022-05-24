Мэрия запретила депутату строить высотку в Челябинске

Александр Павлюченко не сможет реализовать строительный проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска отказалась выдать разрешение депутату Тракторозаводского райсовета Александру Павлюченко на строительство многоэтажного дома в сквере рядом с ДК ЧТЗ. Строительство собиралась вести фирма «Капучино», собственником которой является депутат.

«Отказать ООО „Капучино“ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне культурно-зрелищных комплексов и объекта капитального строительства. Собственником земельного участка не подтверждена обеспеченность проектируемого многоквартирного жилого дома местами в детских садах и образовательных учреждениях», — говорится в распоряжении мэрии.

Участок в сквере покупался для строительства высотного здания этажностью от девяти этажей и выше. На публичных слушаниях жители выступили против проекта и потребовали сохранить сквер.

«Будем работать над устранением замечаний. Пересмотрим стратегию проекта», — заявил URA.RU Павлюченко.

Ранее Павлюченко досталось от губернатора Алексея Текслера. Фирма депутата сорвала разработку проекта улиц Агалакова и Прохладной в Челябинске