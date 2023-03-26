26 марта 2023

В Госдуме захотели использовать западные фильмы для поддержки СВО

Депутат Госдумы Хамзаев: деньги с проката зарубежного кино нужно направлять на нужды СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме хотят доход с проката зарубежного кино направлять в фонд поддержки участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Госдуме предложили обязать кинотеатры направлять выплаты с проката западных фильмов не правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации на Украине. С такой идеей выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО», — подчеркнул Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил в адрес секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и председателя правительства России Михаила Мишустина предложение с просьбой рассмотреть возможность перевода российской экономики на военные рельсы. Это нужно для того, чтобы поддержать участников спецоперации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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В Госдуме предложили обязать кинотеатры направлять выплаты с проката западных фильмов не правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации на Украине. С такой идеей выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. «Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО», — подчеркнул Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил в адрес секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и председателя правительства России Михаила Мишустина предложение с просьбой рассмотреть возможность перевода российской экономики на военные рельсы. Это нужно для того, чтобы поддержать участников спецоперации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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