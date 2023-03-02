В Госдуме попросили Патрушева и Мишустина перевести экономику на военные рельсы

03 марта 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

В крупных городах необходимо создать учебные центры для операторов БПЛА и по тактической медицине, говорится в обращении Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российскую экономику необходимо перевести на Государственный Оборонный Заказ (ГОЗ), чтобы обеспечить нужды фронта, участников спецоперации и их семей. С соответствующими предложениями к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву и председателю правительства Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Справедливая Россия — патриоты — За Правду» Дмитрий Кузнецов. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Новость по теме Казначейство РФ проверит траты Минобороны на спецоперацию «Обстановка требует от нас включения всех ресурсов России. Будем делать все для победы! А что сегодня, сейчас, мы, граждане России, можем и способны сделать для победы: опираясь на мнение экспертов, рекомендовать правительству РФ задействовать весь экономический потенциал страны — обеспечить скорейший переход на экономику государственного оборонного заказа», — говорится в резолюции, составленной по итогам телемоста «Война и мир», посвященный годовщине проведения спецоперации. По мнению участников, есть несколько пунктов, которые необходимо реализовать в настоящее время: Собирать, систематизировать и анализировать информацию о реальной нехватке ресурсов на фронте, рядом с фронтом, в тылу, в семьях военнослужащих, мобилизованных и мирных жителей;

На добровольной основе, на базе Госдумы РФ, создать Платформу ГОЗ, которая будет собирать из всех доступных источников потребности, боли, заявки, требующие технической, гуманитарной и медицинской помощи;

Выбрать и наделить полномочиями ответственных координаторов каждого региона РФ для работы на Платформе ГОЗ;

Организовать в каждом крупном городе РФ учебные центры для операторов БПЛА, курсы по тактической медицине с привлечением добровольцев-профессионалов в качестве инструкторов;

Минфину РФ рекомендовать организовать выпуск «Облигаций Победы» и обеспечить доступ к их приобретению всем гражданам РФ, желающим прямо участвовать в поддержке защиты нашей Родины;

Министерству культуры и профильным ведомствам — рекомендовать организовать просветительскую работу о целях проведения СВО через кино-, теле- и видеопроекты, театральные постановки и концертную деятельность;

Минпромторгу РФ — рекомендовать расширить список отраслей и предприятий, прямо участвующих в исполнении ГОЗ;

Минобороны, Федеральной таможенной службе — рекомендовать эффективно взаимодействовать с волонтерами, закупающими за рубежом для участников СВО все необходимое — снаряжение, обувь и одежду, средства защиты, квадрокоптеры, тепловизоры;

Рекомендовать привлекать ветеранов и участников боевых конфликтов к ведению боевой подготовки мобилизованных граждан.

Российскую экономику необходимо перевести на Государственный Оборонный Заказ (ГОЗ), чтобы обеспечить нужды фронта, участников спецоперации и их семей. С соответствующими предложениями к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву и председателю правительства Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Справедливая Россия — патриоты — За Правду» Дмитрий Кузнецов. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Обстановка требует от нас включения всех ресурсов России. Будем делать все для победы! А что сегодня, сейчас, мы, граждане России, можем и способны сделать для победы: опираясь на мнение экспертов, рекомендовать правительству РФ задействовать весь экономический потенциал страны — обеспечить скорейший переход на экономику государственного оборонного заказа», — говорится в резолюции, составленной по итогам телемоста «Война и мир», посвященный годовщине проведения спецоперации. По мнению участников, есть несколько пунктов, которые необходимо реализовать в настоящее время: