В США испугались будущего превосходства России

Washington Times: Россия и Китай сдвинут США с мирового трона геополитики

29 марта 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

США потерпит крах после сближения Росии и Китая, сообщает Washington Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае, если Россия и Китай смогут реализовать планы по укреплению отношений, США окажутся вне «стола» мирового порядка. Об этом пишет издание Washington Times. «Если две осевые силы добьются своего, Соединенные Штаты не только не будут во главе стола, но и не будут иметь места на его дальнем конце», — говорится в материале . В газете указали, что одной из причин будущего отставания США, как мировой державы, является провальная политика действующего президента штатов Джо Байдена. Также в материале пояснили, что отступление США из Афганистана в 2021 году дало президенту России Владимиру Путину уверенность в том, что Соединенные Штаты находятся в упадке и неспособны к натиску в украинском конфликте. По мнению газеты, Пекин уже чувствует слабость Вашингтона и предлагает сотрудничество тем странам, которые отказали США в дружбе. Ранее сообщалось, что Китай стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся экономик, обогнав США, передает MK.RU . В материале указали, что у большого числа развивающихся стран возникает зависимость от Китая, а не от США.

В случае, если Россия и Китай смогут реализовать планы по укреплению отношений, США окажутся вне «стола» мирового порядка. Об этом пишет издание Washington Times. «Если две осевые силы добьются своего, Соединенные Штаты не только не будут во главе стола, но и не будут иметь места на его дальнем конце», — говорится в материале. В газете указали, что одной из причин будущего отставания США, как мировой державы, является провальная политика действующего президента штатов Джо Байдена. Также в материале пояснили, что отступление США из Афганистана в 2021 году дало президенту России Владимиру Путину уверенность в том, что Соединенные Штаты находятся в упадке и неспособны к натиску в украинском конфликте. По мнению газеты, Пекин уже чувствует слабость Вашингтона и предлагает сотрудничество тем странам, которые отказали США в дружбе. Ранее сообщалось, что Китай стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся экономик, обогнав США, передает MK.RU. В материале указали, что у большого числа развивающихся стран возникает зависимость от Китая, а не от США.