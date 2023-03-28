Тюменский депутат-ветеран идет на политический рекорд

Депутат гордумы Тюмени Коновалов планирует избраться восьмой раз подряд

29 марта 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Юрий Коновалов хочет избраться депутатом восьмой раз подряд Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат гордумы Тюмени Юрий Коновалов планирует избраться в представительный орган восьмой раз подряд. Народный избранник заявился на предварительное голосование «Единой России», сообщается на сайте праймериз. В случае успеха, он станет рекордсменом областного центра по числу избраний. По данным портала праймериз, Коновалов намерен, как и ранее, выдвигаться по городскому округу №1 (район Червишевского тракта и поселка Комарово. «Несмотря на возраст (в июне политику исполнится 68 лет — прим. ред.), он имеет все шансы на переизбрание — в „родном“ округе депутата у него просто нет конкурентов», — рассказал URA.RU источник в политической элите региона. Праймериз «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в Тюменскую городскую думу намечены на 10 сентября.

Депутат гордумы Тюмени Юрий Коновалов планирует избраться в представительный орган восьмой раз подряд. Народный избранник заявился на предварительное голосование «Единой России», сообщается на сайте праймериз. В случае успеха, он станет рекордсменом областного центра по числу избраний. По данным портала праймериз, Коновалов намерен, как и ранее, выдвигаться по городскому округу №1 (район Червишевского тракта и поселка Комарово. «Несмотря на возраст (в июне политику исполнится 68 лет — прим. ред.), он имеет все шансы на переизбрание — в „родном“ округе депутата у него просто нет конкурентов», — рассказал URA.RU источник в политической элите региона. Праймериз «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в Тюменскую городскую думу намечены на 10 сентября.