28 марта 2023

Тюменский депутат-ветеран идет на политический рекорд

Депутат гордумы Тюмени Коновалов планирует избраться восьмой раз подряд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по бюджету. Гордума. Ноябрь 2014. Тюмень, коновалов юрий
Юрий Коновалов хочет избраться депутатом восьмой раз подряд Фото:

Депутат гордумы Тюмени Юрий Коновалов планирует избраться в представительный орган восьмой раз подряд. Народный избранник заявился на предварительное голосование «Единой России», сообщается на сайте праймериз. В случае успеха, он станет рекордсменом областного центра по числу избраний.

По данным портала праймериз, Коновалов намерен, как и ранее, выдвигаться по городскому округу №1 (район Червишевского тракта и поселка Комарово. «Несмотря на возраст (в июне политику исполнится 68 лет — прим. ред.), он имеет все шансы на переизбрание — в „родном“ округе депутата у него просто нет конкурентов», — рассказал URA.RU источник в политической элите региона.

Праймериз «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в Тюменскую городскую думу намечены на 10 сентября.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Депутат гордумы Тюмени Юрий Коновалов планирует избраться в представительный орган восьмой раз подряд. Народный избранник заявился на предварительное голосование «Единой России», сообщается на сайте праймериз. В случае успеха, он станет рекордсменом областного центра по числу избраний. По данным портала праймериз, Коновалов намерен, как и ранее, выдвигаться по городскому округу №1 (район Червишевского тракта и поселка Комарово. «Несмотря на возраст (в июне политику исполнится 68 лет — прим. ред.), он имеет все шансы на переизбрание — в „родном“ округе депутата у него просто нет конкурентов», — рассказал URA.RU источник в политической элите региона. Праймериз «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в Тюменскую городскую думу намечены на 10 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...