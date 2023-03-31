Военкор Коц раскрыл сложность в боях с ВСУ во второй год спецоперации

Военкор Коц предупредил о смене тактики ВСУ из-за обучения НАТО

01 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В первый год СВО Россия вела боевые действия с выходцами из СССР, напомнил Андрей Коц Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В первый год спецоперации на Украине Россия вела боевые действия с противником из постсоветского пространства. Во второй год РФ ждет по сути борьба с армией НАТО, так как ВСУ снабжены их техникой и прошли обучение в странах Запада, отметил в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Если в первый год спецоперации мы воевали по сути дела с зеркалом, то есть с еще одной армией постсоветского государства, которая была вооружена советской техникой, которой командовали офицеры, прошедшие военные училища СССР, то в этом году нам предстоит воевать с армией НАТО, которая вооружена НАТОвской техникой, бойцами, прошедшими обучение на Западе. Что самое главное, которые будут пользоваться всеми возможностями разведок стран Запада — спутниковой, авиационной, радиолокационной, киберразведкой», — объяснил Андрей Коц. Военкор не исключил, что в этом году в спецоперации произойдет переломный момент. «Как мне кажется, в этом году в СВО будет перелом либо в нашу пользу, либо в пользу противника. То есть либо мы удержим эти линии обороны, которые мы так старательно возводили все последние месяцы, либо противник сможет их прорвать. Тем или иным образом, на мой взгляд, все закончится мирными переговорами. Вопрос в том, у кого будет более выигрышная переговорная позиция», — подчеркнул Коц. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия ведет боевые действия не с украинскими националистами, а почти с четырехмиллионной армией НАТО. Страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте и не скрывают этого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первый год спецоперации на Украине Россия вела боевые действия с противником из постсоветского пространства. Во второй год РФ ждет по сути борьба с армией НАТО, так как ВСУ снабжены их техникой и прошли обучение в странах Запада, отметил в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Если в первый год спецоперации мы воевали по сути дела с зеркалом, то есть с еще одной армией постсоветского государства, которая была вооружена советской техникой, которой командовали офицеры, прошедшие военные училища СССР, то в этом году нам предстоит воевать с армией НАТО, которая вооружена НАТОвской техникой, бойцами, прошедшими обучение на Западе. Что самое главное, которые будут пользоваться всеми возможностями разведок стран Запада — спутниковой, авиационной, радиолокационной, киберразведкой», — объяснил Андрей Коц. Военкор не исключил, что в этом году в спецоперации произойдет переломный момент. «Как мне кажется, в этом году в СВО будет перелом либо в нашу пользу, либо в пользу противника. То есть либо мы удержим эти линии обороны, которые мы так старательно возводили все последние месяцы, либо противник сможет их прорвать. Тем или иным образом, на мой взгляд, все закончится мирными переговорами. Вопрос в том, у кого будет более выигрышная переговорная позиция», — подчеркнул Коц. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия ведет боевые действия не с украинскими националистами, а почти с четырехмиллионной армией НАТО. Страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте и не скрывают этого.