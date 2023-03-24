Зампред Совбеза: на Украине Россия ведет войну с армией НАТО

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник, stock
НАТО напрямую участвует в украинском конфликте, сказал Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия воюет не с киевским режимом, а с армией НАТО. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Североатлантический альянс принимает прямое участие в украинском конфликте.

«Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО», — сказал Дмитрий Медведев в ответ на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем telegram-канале.

Политик отметил, что страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине и не скрывают этого. «Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали», — заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО являются непосредственными участниками украинского конфликта, несмотря на их заявления об обратном, напоминает телеканал 360. Также военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что западный мир готов к противостоянию российской стороне. По его словам, предоставление оружия и техники Киеву может спровоцировать прямое военное столкновение России с Западом, передает «Национальное агентство новостей».

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Россия воюет не с киевским режимом, а с армией НАТО. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Североатлантический альянс принимает прямое участие в украинском конфликте. «Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО», — сказал Дмитрий Медведев в ответ на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем telegram-канале. Политик отметил, что страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине и не скрывают этого. «Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали», — заключил зампред Совбеза РФ. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО являются непосредственными участниками украинского конфликта, несмотря на их заявления об обратном, напоминает телеканал 360. Также военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что западный мир готов к противостоянию российской стороне. По его словам, предоставление оружия и техники Киеву может спровоцировать прямое военное столкновение России с Западом, передает «Национальное агентство новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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