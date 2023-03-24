Зампред Совбеза: на Украине Россия ведет войну с армией НАТО

24 марта 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

НАТО напрямую участвует в украинском конфликте, сказал Дмитрий Медведев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия воюет не с киевским режимом, а с армией НАТО. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Североатлантический альянс принимает прямое участие в украинском конфликте. «Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО», — сказал Дмитрий Медведев в ответ на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем telegram-канале . Политик отметил, что страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине и не скрывают этого. «Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали», — заключил зампред Совбеза РФ. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО являются непосредственными участниками украинского конфликта, несмотря на их заявления об обратном, напоминает телеканал 360. Также военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что западный мир готов к противостоянию российской стороне. По его словам, предоставление оружия и техники Киеву может спровоцировать прямое военное столкновение России с Западом, передает «Национальное агентство новостей».

Россия воюет не с киевским режимом, а с армией НАТО. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Североатлантический альянс принимает прямое участие в украинском конфликте. «Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО», — сказал Дмитрий Медведев в ответ на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем telegram-канале. Политик отметил, что страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине и не скрывают этого. «Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали», — заключил зампред Совбеза РФ. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО являются непосредственными участниками украинского конфликта, несмотря на их заявления об обратном, напоминает телеканал 360. Также военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что западный мир готов к противостоянию российской стороне. По его словам, предоставление оружия и техники Киеву может спровоцировать прямое военное столкновение России с Западом, передает «Национальное агентство новостей».