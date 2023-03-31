Мишустин поручил создать ремонтный завод Минобороны РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России. Документ опубликован 31 марта на официальном портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны РФ», — говорится в распоряжении от 27 марта. Основной целью деятельности завода станет осуществление ремонта ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.
Ранее Мишустин говорил о том, что продолжается строительство и переоснащение опорных пунктов для пограничных сил России, передает Телеканал 360. Он также упоминал про новый государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации, который начнет свою работу через несколько месяцев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России. Документ опубликован 31 марта на официальном портале правовой информации. «Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны РФ», — говорится в распоряжении от 27 марта. Основной целью деятельности завода станет осуществление ремонта ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны. Ранее Мишустин говорил о том, что продолжается строительство и переоснащение опорных пунктов для пограничных сил России, передает Телеканал 360. Он также упоминал про новый государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации, который начнет свою работу через несколько месяцев.