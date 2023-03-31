31 марта 2023

Мишустин поручил создать ремонтный завод Минобороны РФ

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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, мишустин михаил
Основной целью деятельности завода станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России. Документ опубликован 31 марта на официальном портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны РФ», — говорится в распоряжении от 27 марта. Основной целью деятельности завода станет осуществление ремонта ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.

Ранее Мишустин говорил о том, что продолжается строительство и переоснащение опорных пунктов для пограничных сил России, передает Телеканал 360. Он также упоминал про новый государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации, который начнет свою работу через несколько месяцев.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России. Документ опубликован 31 марта на официальном портале правовой информации. «Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны РФ», — говорится в распоряжении от 27 марта. Основной целью деятельности завода станет осуществление ремонта ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны. Ранее Мишустин говорил о том, что продолжается строительство и переоснащение опорных пунктов для пограничных сил России, передает Телеканал 360. Он также упоминал про новый государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации, который начнет свою работу через несколько месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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