Мишустин: в России заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов СВО

23 марта 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Госфонд сможет оказывать россиянам юридическую и медицинскую помощь, подчеркнул Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство приступило к созданию специального Государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. <…> Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Премьер уточнил, что будет оказываться юридическая, медицинская помощь и не только. В том числе фонд поможет при трудоустройстве и получении образования. Ранее Мишустин отчитался перед Госдумой. Он подчеркнул, что весь 2022 год выполнялись социальные обязательства перед гражданами.

В России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство приступило к созданию специального Государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. <…> Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Премьер уточнил, что будет оказываться юридическая, медицинская помощь и не только. В том числе фонд поможет при трудоустройстве и получении образования. Ранее Мишустин отчитался перед Госдумой. Он подчеркнул, что весь 2022 год выполнялись социальные обязательства перед гражданами.