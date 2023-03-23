Мишустин: в России заработает госфонд по поддержке ветеранов и семей бойцов СВО

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Заявление для прессы Михаила Мишустина на заседании совета Евразийского экономического союза. Алма-ата., мишустин михаил
Госфонд сможет оказывать россиянам юридическую и медицинскую помощь, подчеркнул Михаил Мишустин Фото:

В России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство приступило к созданию специального Государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. <…> Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Премьер уточнил, что будет оказываться юридическая, медицинская помощь и не только. В том числе фонд поможет при трудоустройстве и получении образования.

Ранее Мишустин отчитался перед Госдумой. Он подчеркнул, что весь 2022 год выполнялись социальные обязательства перед гражданами.

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В России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство приступило к созданию специального Государственного фонда. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. <…> Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Премьер уточнил, что будет оказываться юридическая, медицинская помощь и не только. В том числе фонд поможет при трудоустройстве и получении образования. Ранее Мишустин отчитался перед Госдумой. Он подчеркнул, что весь 2022 год выполнялись социальные обязательства перед гражданами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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