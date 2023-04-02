В МИД РФ обвинили США в диктатуре

США ведут цифровую диктатуру, запрещая китайский видеосервис TikTok. Такое мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что старания Китая по вразумлению американских политиков с треском провалились.
«Либерализм на наших глазах мутировал в диктатуру. Цифровую», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что многочасовые уговоры китайской стороны с просьбами не запрещать видеосервис не имеют для США никакого веса, несмотря на всю их логичность.
При этом Соединенные Штаты ведут «цифровую диктатуру», вводя законопроекты о «въедливом наблюдении» за гражданами, пояснила она. Например, Вашингтон грозит американцам лишением свободы на срок до 20 лет за просмотр ленты TikTok. Захарова добавила, что цифровое поле, по мнению США, должно управляться лишь ими.
Ранее конгресс США внес законопроект о запрете видеоплатформы Tik Tok, передает «Царьград». Авторы законопроекта объяснили это тем, что Коммунистическая партия Китая может использовать сервис в корыстных целях против Соединенных Штатов.
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