02 апреля 2023

Генпрокуратура предложила странам Запада осудить сбежавших из РФ преступников

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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
В Генпрокуратуре отметили, что за последние три месяца Запад отказал в 15 запросах РФ об экстрадиции преступников Фото:

Генеральная прокуратура РФ предлагает западным странам заняться уголовным преследованием сбежавших из страны преступников, если они не хотят их экстрадировать в рамках правовой помощи. Об этом заявили в надзорном ведомстве.

«В случаях подобных отказов в выдаче [РФ преступников], главным управлением [Генпрокуратуры РФ] направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых», — уточнили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости. В Генпрокуратуре подчеркнули, что в 2023 году на Западе уже отказались исполнять 15 российских запросов об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадициях за полгода с момента начала спецоперации на Украине. Тогда в ведомстве подчеркнули, что подобные решения со стороны стран Запада позволяют преступникам уходить от ответственности.

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Генеральная прокуратура РФ предлагает западным странам заняться уголовным преследованием сбежавших из страны преступников, если они не хотят их экстрадировать в рамках правовой помощи. Об этом заявили в надзорном ведомстве. «В случаях подобных отказов в выдаче [РФ преступников], главным управлением [Генпрокуратуры РФ] направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых», — уточнили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости. В Генпрокуратуре подчеркнули, что в 2023 году на Западе уже отказались исполнять 15 российских запросов об экстрадиции. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадициях за полгода с момента начала спецоперации на Украине. Тогда в ведомстве подчеркнули, что подобные решения со стороны стран Запада позволяют преступникам уходить от ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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