Генпрокуратура предложила странам Запада осудить сбежавших из РФ преступников

Генеральная прокуратура РФ предлагает западным странам заняться уголовным преследованием сбежавших из страны преступников, если они не хотят их экстрадировать в рамках правовой помощи. Об этом заявили в надзорном ведомстве.
«В случаях подобных отказов в выдаче [РФ преступников], главным управлением [Генпрокуратуры РФ] направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых», — уточнили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости. В Генпрокуратуре подчеркнули, что в 2023 году на Западе уже отказались исполнять 15 российских запросов об экстрадиции.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадициях за полгода с момента начала спецоперации на Украине. Тогда в ведомстве подчеркнули, что подобные решения со стороны стран Запада позволяют преступникам уходить от ответственности.
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