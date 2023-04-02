Генпрокуратура предложила странам Запада осудить сбежавших из РФ преступников

03 апреля 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Генпрокуратуре отметили, что за последние три месяца Запад отказал в 15 запросах РФ об экстрадиции преступников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Генеральная прокуратура РФ предлагает западным странам заняться уголовным преследованием сбежавших из страны преступников, если они не хотят их экстрадировать в рамках правовой помощи. Об этом заявили в надзорном ведомстве. «В случаях подобных отказов в выдаче [РФ преступников], главным управлением [Генпрокуратуры РФ] направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых», — уточнили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости. В Генпрокуратуре подчеркнули, что в 2023 году на Западе уже отказались исполнять 15 российских запросов об экстрадиции. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадициях за полгода с момента начала спецоперации на Украине. Тогда в ведомстве подчеркнули, что подобные решения со стороны стран Запада позволяют преступникам уходить от ответственности.

Генеральная прокуратура РФ предлагает западным странам заняться уголовным преследованием сбежавших из страны преступников, если они не хотят их экстрадировать в рамках правовой помощи. Об этом заявили в надзорном ведомстве. «В случаях подобных отказов в выдаче [РФ преступников], главным управлением [Генпрокуратуры РФ] направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых», — уточнили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости. В Генпрокуратуре подчеркнули, что в 2023 году на Западе уже отказались исполнять 15 российских запросов об экстрадиции. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадициях за полгода с момента начала спецоперации на Украине. Тогда в ведомстве подчеркнули, что подобные решения со стороны стран Запада позволяют преступникам уходить от ответственности.