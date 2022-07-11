«Ъ»: ЕС отказывается выдавать России беглых убийц и наркобаронов

12 июля 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ получила 43 отказа в выдаче опасных преступников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После начала спецоперации на Украине Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадициях от своих европейских коллег. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. «К сожалению, после начала специальной военной операции проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», — заявили изданию в пресс-службе Генпрокуратуры. Отмечается, что в период с марта по май последовало уже 43 отказа без объективных на то причин. «При этом если раньше лишь Великобритания считалась для россиян самым надежным убежищем, то теперь к таковым можно отнести уже не один десяток стран», — говорится в статье. В частности, в числе «отказников» оказался Михаил Голиков, осужденный в 2016 году Красноярским краевым судом за совершение убийства и разбой на 20 лет лишения свободы, власти Германии признали его выдачу «невозможной». Аналогичное решение было принято в отношении Аднана Нагаева, осужденного на 5,5 года за покушение на незаконный сбыт наркотиков. «Россиянина называют не иначе как наркобароном», — пишут авторы. В российском ведомстве убеждены, что подобные решения «приводят к уходу от ответственности лиц, совершивших преступления, в том числе убийц, насильников и воров». «Сознательная политизация международного антикриминального сотрудничества в конечном итоге пойдет на пользу лишь международному криминалу, эффективный отпор которому невозможен без равноправного взаимодействия всех стран», — заявили в Генпрокуратуре. Ранее URA.RU писало, что суд в Италии отказался выдавать России бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко, который обвиняется в мошенничестве. Из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая проводится Россией с конца февраля, страны Запада ввели жесткие санкции. Ограничения коснулись экономики, банковского сектора, а также присутствия Москвы в международных организациях. В частности, 16 марта Россия вышла из Совета Европы. В 20-х числах марта стало известно, что россиян окончательно лишат возможности жаловаться в ЕСПЧ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

После начала спецоперации на Украине Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадициях от своих европейских коллег. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. «К сожалению, после начала специальной военной операции проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», — заявили изданию в пресс-службе Генпрокуратуры. Отмечается, что в период с марта по май последовало уже 43 отказа без объективных на то причин. «При этом если раньше лишь Великобритания считалась для россиян самым надежным убежищем, то теперь к таковым можно отнести уже не один десяток стран», — говорится в статье. В частности, в числе «отказников» оказался Михаил Голиков, осужденный в 2016 году Красноярским краевым судом за совершение убийства и разбой на 20 лет лишения свободы, власти Германии признали его выдачу «невозможной». Аналогичное решение было принято в отношении Аднана Нагаева, осужденного на 5,5 года за покушение на незаконный сбыт наркотиков. «Россиянина называют не иначе как наркобароном», — пишут авторы. В российском ведомстве убеждены, что подобные решения «приводят к уходу от ответственности лиц, совершивших преступления, в том числе убийц, насильников и воров». «Сознательная политизация международного антикриминального сотрудничества в конечном итоге пойдет на пользу лишь международному криминалу, эффективный отпор которому невозможен без равноправного взаимодействия всех стран», — заявили в Генпрокуратуре. Ранее URA.RU писало, что суд в Италии отказался выдавать России бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко, который обвиняется в мошенничестве. Из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая проводится Россией с конца февраля, страны Запада ввели жесткие санкции. Ограничения коснулись экономики, банковского сектора, а также присутствия Москвы в международных организациях. В частности, 16 марта Россия вышла из Совета Европы. В 20-х числах марта стало известно, что россиян окончательно лишат возможности жаловаться в ЕСПЧ.