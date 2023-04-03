Генсек НАТО раскрыл, когда Финляндия вступит в НАТО

Финляндия станет членом альянса 4 апреля, заявил Столтенберг
новость из сюжетаШвеция и Финляндия вступают в НАТО
Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Финляндия вступит в альянс 4 апреля. Флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — заявил Столтенберг во время прямого эфира, который шел на
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отметил, что членство Финляндии не будет полным в альянсе без вступления Швеции, сообщает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!