Генсек НАТО раскрыл, когда Финляндия вступит в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: Финляндия вступит в альянс 4 апреля
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Финляндия станет членом альянса 4 апреля, заявил Столтенберг Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Финляндия вступит в альянс 4 апреля. Флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — заявил Столтенберг во время прямого эфира, который шел на сайте альянса.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отметил, что членство Финляндии не будет полным в альянсе без вступления Швеции, сообщает RT.

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Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Финляндия вступит в альянс 4 апреля. Флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — заявил Столтенберг во время прямого эфира, который шел на сайте альянса. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отметил, что членство Финляндии не будет полным в альянсе без вступления Швеции, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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