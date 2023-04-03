WSWS: членство Финляндии в НАТО — это подготовка к войне США и РФ

Вступление Финляндии в НАТО может создать дополнительные риски войны между США и Россией. Об этом сообщил обозреватель Андре Дэймон в материале для Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site).
«Дальнейшее расширение НАТО с включением Финляндии поднимает на новый уровень угрозу прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами», — написал Дэймон в своем материале для WSWS. Он отметил, что вступление Финляндии в НАТО имеет важное историческое значение. В XX веке Финляндия была одной из ключевых союзниц нацисткой Германии. Автор отметил, что страна участвовала в блокаде Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга.
Дэймон призвал Россию и Украину заключить мирный переговор. Он выдвинул идею построить международное движение, которое поспособствует достижению мира.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. Глава правящей фракции парламента Венгрии Мате Кочиш заявил, что после вступления Финляндии в альянс страна не сможет больше оставаться нейтральной, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Вступление Финляндии в НАТО может создать дополнительные риски войны между США и Россией. Об этом сообщил обозреватель Андре Дэймон в материале для Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site). «Дальнейшее расширение НАТО с включением Финляндии поднимает на новый уровень угрозу прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами», — написал Дэймон в своем материале для WSWS. Он отметил, что вступление Финляндии в НАТО имеет важное историческое значение. В XX веке Финляндия была одной из ключевых союзниц нацисткой Германии. Автор отметил, что страна участвовала в блокаде Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга. Дэймон призвал Россию и Украину заключить мирный переговор. Он выдвинул идею построить международное движение, которое поспособствует достижению мира. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. Глава правящей фракции парламента Венгрии Мате Кочиш заявил, что после вступления Финляндии в альянс страна не сможет больше оставаться нейтральной, сообщает «Федеральное агентство новостей».