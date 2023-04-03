WSWS: членство Финляндии в НАТО — это подготовка к войне США и РФ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
Вступление Финляндии в НАТО может стать шагом к эскалации конфликта, заявил Андре Дэймон Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО может создать дополнительные риски войны между США и Россией. Об этом сообщил обозреватель Андре Дэймон в материале для Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site).

«Дальнейшее расширение НАТО с включением Финляндии поднимает на новый уровень угрозу прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами», — написал Дэймон в своем материале для WSWS. Он отметил, что вступление Финляндии в НАТО имеет важное историческое значение. В XX веке Финляндия была одной из ключевых союзниц нацисткой Германии. Автор отметил, что страна участвовала в блокаде Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга.

Дэймон призвал Россию и Украину заключить мирный переговор. Он выдвинул идею построить международное движение, которое поспособствует достижению мира.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. Глава правящей фракции парламента Венгрии Мате Кочиш заявил, что после вступления Финляндии в альянс страна не сможет больше оставаться нейтральной, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Вступление Финляндии в НАТО может создать дополнительные риски войны между США и Россией. Об этом сообщил обозреватель Андре Дэймон в материале для Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site). «Дальнейшее расширение НАТО с включением Финляндии поднимает на новый уровень угрозу прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами», — написал Дэймон в своем материале для WSWS. Он отметил, что вступление Финляндии в НАТО имеет важное историческое значение. В XX веке Финляндия была одной из ключевых союзниц нацисткой Германии. Автор отметил, что страна участвовала в блокаде Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга. Дэймон призвал Россию и Украину заключить мирный переговор. Он выдвинул идею построить международное движение, которое поспособствует достижению мира. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. Глава правящей фракции парламента Венгрии Мате Кочиш заявил, что после вступления Финляндии в альянс страна не сможет больше оставаться нейтральной, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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