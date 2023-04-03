Режим КТО введен в одном из российских регионов Оперштаб Ингушетии: в Малгобекском районе введен режим КТО 03 апреля 2023 в 22:27 Размер текста - 17 + Оперштаб Ингушетии сообщает о введении режима КТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Малгобекском районе Республики Ингушетии введет режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в оперштабе региона. «Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о […] контртеррористической операции на территории Малгобекского района», — сообщает оперштаб. Сообщение цитирует РИА Новости. Об официальных причинах введения режима КТО не сообщается. По информации telegram-канала «ЧП Кавказ», в ходе проверки в кошаре обстреляли полицейских. Стрелявшие скрылись с места происшествия, один из сотрудников полиции был ранен. В Малгобекском районе Республики Ингушетии введет режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в оперштабе региона. «Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о […] контртеррористической операции на территории Малгобекского района», — сообщает оперштаб. Сообщение цитирует РИА Новости. Об официальных причинах введения режима КТО не сообщается. По информации telegram-канала «ЧП Кавказ», в ходе проверки в кошаре обстреляли полицейских. Стрелявшие скрылись с места происшествия, один из сотрудников полиции был ранен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям