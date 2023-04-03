Режим КТО введен в одном из российских регионов

Оперштаб Ингушетии: в Малгобекском районе введен режим КТО
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
Оперштаб Ингушетии сообщает о введении режима КТО Фото:

В Малгобекском районе Республики Ингушетии введет режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о […] контртеррористической операции на территории Малгобекского района», — сообщает оперштаб. Сообщение цитирует РИА Новости. Об официальных причинах введения режима КТО не сообщается.

По информации telegram-канала «ЧП Кавказ», в ходе проверки в кошаре обстреляли полицейских. Стрелявшие скрылись с места происшествия, один из сотрудников полиции был ранен.

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В Малгобекском районе Республики Ингушетии введет режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в оперштабе региона. «Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о […] контртеррористической операции на территории Малгобекского района», — сообщает оперштаб. Сообщение цитирует РИА Новости. Об официальных причинах введения режима КТО не сообщается. По информации telegram-канала «ЧП Кавказ», в ходе проверки в кошаре обстреляли полицейских. Стрелявшие скрылись с места происшествия, один из сотрудников полиции был ранен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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