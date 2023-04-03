Режим КТО введен в одном из российских регионов

Оперштаб Ингушетии сообщает о введении режима КТО
В Малгобекском районе Республики Ингушетии введет режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в оперштабе региона.
«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о […] контртеррористической операции на территории Малгобекского района», — сообщает оперштаб. Сообщение цитирует РИА Новости. Об официальных причинах введения режима КТО не сообщается.
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