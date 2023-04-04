Польский генерал: Зеленский едет в Варшаву для подготовки переговоров с РФ

05 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в Польше проведет подготовку к переговорам с Россией, считает Вальдемар Скшипчак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Польшу для проведения подготовки к будущим переговорам с Россией о политическом урегулировании украинского конфликта. С таким мнением выступил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. «Официальный визит президента Украины к президенту Польши Анджею Дуде призван заручиться Зеленским политической поддержкой и провести подготовку к будущим переговорам с Москвой», — передает слова Скшипчака польское издание Rzeczpospolita . Он добавил, что конфликт на Украине достиг того этапа, когда становится понятно, что его придется разрешать дипломатическими, а не военными методами. В скором времени возможно достижение компромиссов между Россией и Украиной, заключил Скшипчак. Ранее экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Россия приступит к переговорному процессу с украинским руководством только после того, как достигнет границы с Приднестровьем. Президент России Владимир Путин заявил, что за основу политического урегулирования конфликта можно взять пункты мирного плана Китая, передает РАПСИ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также считает, что предложения руководства Китая имеют право на жизнь, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Польшу для проведения подготовки к будущим переговорам с Россией о политическом урегулировании украинского конфликта. С таким мнением выступил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. «Официальный визит президента Украины к президенту Польши Анджею Дуде призван заручиться Зеленским политической поддержкой и провести подготовку к будущим переговорам с Москвой», — передает слова Скшипчака польское издание Rzeczpospolita. Он добавил, что конфликт на Украине достиг того этапа, когда становится понятно, что его придется разрешать дипломатическими, а не военными методами. В скором времени возможно достижение компромиссов между Россией и Украиной, заключил Скшипчак. Ранее экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Россия приступит к переговорному процессу с украинским руководством только после того, как достигнет границы с Приднестровьем. Президент России Владимир Путин заявил, что за основу политического урегулирования конфликта можно взять пункты мирного плана Китая, передает РАПСИ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также считает, что предложения руководства Китая имеют право на жизнь, сообщает «Федеральное агентство новостей».