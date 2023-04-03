03 апреля 2023

Полковник Матвийчук назвал границу окончания СВО для начала переговоров

Полковник Матвийчук: Европа разделит деньги, предназначенные для восстановления Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия будет разрушать энергосистему Украины даже если ее начнут восстанавливать, сказал Анатолий Матвийчук Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия дойдет до Приднестровья и только потом, возможно, приступит к переговорному процессу по восстановлению Украины. Запад же поделит деньги, предназначенные для помощи Киеву в этом вопросе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Украинцы и их союзники питали какие-то надежды на будущее, ставят огромные планы до 2030—2045 года. Никто не знает, что будет завтра. Планы России пока непонятны. Я полагаю, что в планах нашего командования все-таки выйти на рубеж Одесса—Николаев и пробить коридор к Приднестровью. А потом будем разговаривать и восстанавливать энергосистему, или что они там хотят. Потому что энергосистема является сегодня критическим объектом. Мы ее будем разрушать, как бы они ее ни пытались восстановить», — сказал Анатолий Матвийчук.

По его словам, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев не для сотрудничества по энергетике Украины, а для получения дополнительной прибыли. «Я полагаю, что немцы приехали, чтобы потом перераспределить европейский бюджет. Якобы будут восстанавливать энергосистему Украины, чтобы получить какую-то пользу от той системы, которую сейчас пилят в Европе. Отметиться и получить какие-то деньги», — отметил полковник.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с неожиданным визитом. По данным немецкой газеты Bild, его визит связан с обсуждением восстановления энергосистемы Украины.

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Россия дойдет до Приднестровья и только потом, возможно, приступит к переговорному процессу по восстановлению Украины. Запад же поделит деньги, предназначенные для помощи Киеву в этом вопросе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Украинцы и их союзники питали какие-то надежды на будущее, ставят огромные планы до 2030—2045 года. Никто не знает, что будет завтра. Планы России пока непонятны. Я полагаю, что в планах нашего командования все-таки выйти на рубеж Одесса—Николаев и пробить коридор к Приднестровью. А потом будем разговаривать и восстанавливать энергосистему, или что они там хотят. Потому что энергосистема является сегодня критическим объектом. Мы ее будем разрушать, как бы они ее ни пытались восстановить», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев не для сотрудничества по энергетике Украины, а для получения дополнительной прибыли. «Я полагаю, что немцы приехали, чтобы потом перераспределить европейский бюджет. Якобы будут восстанавливать энергосистему Украины, чтобы получить какую-то пользу от той системы, которую сейчас пилят в Европе. Отметиться и получить какие-то деньги», — отметил полковник. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с неожиданным визитом. По данным немецкой газеты Bild, его визит связан с обсуждением восстановления энергосистемы Украины.
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